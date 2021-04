[AO VIVO E ONLINE] São Paulo x Santo André: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida do Campeonato Paulista | Futebol AO VIVO

Em partida da sexta rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e Santo André medem forças nesta sexta-feira (20), no Morumbi, às 20h (horário de Brasília). O Tricolor está com a vaga praticamente assegurada. Já o Ramalhão disputa com o Botafogo o segundo lugar do Grupo A. É possível assistir à partida ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do São Paulo comemoram gol (Foto: Agif)



Com folga na ponta do Grupo B, o São Paulo está nove pontos na frente da Ferroviária, com um jogo a mais. A equipe tem seis vitórias, um empate e uma derrota. O Ramalhão, por sua vez, soma os mesmos 6 pontos do Botafogo, ficando à frente em função do saldo de gols.

Vindo de vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 0 na estreia na Libertadores, o treinador Hernán Crespo deve utilizar o jogo desta sexta-feira para colocar em campo outros atletas, que não estão habitualmente entre os onze iniciais. O time joga na quinta-feira seguinte (29), em casa, diante do Rentistas.

Jogadores do Santo André comemoram gol diante do RB Bragantino (Foto: Agif)



Do lado do Santo André, a missão é parar de empatar tantas vezes: são três igualdades até aqui, nos seis jogos disputados pelo Paulistão. Os dois atacantes Vitinho e Ramón são as apostas da equipe do ABC paulista.

São Paulo x Santo André: como e onde assistir AO VIVO à partida do Campeonato Paulista

São Paulo e Santo André se enfrentam nesta sexta-feira (23), no Morumbi, às 20h (horário de Brasília). Você poderá acompanhar a partida pelo serviço de pay-per-view Premiere.