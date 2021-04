AO VIVO: Grêmio x Independiente del Valle: acompanhe em tempo real a partida da Libertadores

Pela partida de volta da terceira fase da Copa Libertadores, Grêmio e Independiente del Valle se enfrentam nesta quarta-feira (14), na Arena gremista, às 19h15 (horário de Brasília). Na partida de ida, a equipe equatoriana venceu por 2 a 1. Você poderá acompanhar o minuto a minuto aqui, no Bola Vip Brasil.

O Independiente del Valle venceu por 2 a 1 no Paraguai (Foto: Getty Images)



Enquanto o Tricolor precisa necessariamente vencer, o time equatoriano pode até empatar que está classificado. Se vencer por 1 a 0, o Grêmio se classificará à fase de grupos da competição continental. Quem perder irá para a Copa Sul-Americana.

Quem passar do confronto, no entanto, terá pela frente uma chave com Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitario. Na Sul-Americana, o perdedor enfrentará Lanús, La Equidad e Aragua. Na noite de hoje, o Tricolor continuará sendo comandado por Alexandre Mendes.

Grêmio x Independiente del Valle: acompanhe o minuto a minuto em tempo real da partida da Libertadores

Grêmio e Independiente del Valle se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h15 (horário de Brasília).