AO VIVO: Liverpool x Real Madrid: acompanhe o duelo AO VIVO e ONLINE das quartas da Champions League

Pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, Liverpool e Real Madrid medem forças nesta quarta-feira (14), em Anfield, às 16h (horário de Brasília). Os merengues venceram por 3 a 1 no Alfredo Di Stéfano. É possível acompanhar a partida em tempo real aqui no Bolavip Brasi.

O Real Madrid pode se classificar com vários resultados. A equipe estará nas semifinais se vencer ou empatar, ou até perder por um gol de diferença. Por outro lado, o Liverpool precisará buscar uma vitória por 2 a 0 para avançar, aproveitando-se do critério do gol qualificado.

Liverpool x Real Madrid: assista o tempo real as quartas de final da Champions League