Ao vivo, Maria Beltrão comete gafe matemática e erra a própria idade · .

Maria Beltrão fez uma confusão matemática ao vivo e errou a própria idade em dez anos durante o Estúdio i desta quarta-feira (14). A apresentadora da GloboNews e os comentaristas faziam referência às paralisações causadas pela pandemia da Covid-19 que atrapalharam o mundo no ano passado.

“Nossa, 2020 é o ano que ainda não acabou, né? A gente ainda está em 2020, eu acho”, comentou a jornalista. Octavio Guedes concordou: “É um ano que, para mim, não aconteceu. Pulou. O último réveillon foi de 2019 para 2020”.

Maria Beltrão, então, tentou fazer uma brincadeira com a sua idade: “Você está pulando também o começo de 2021? Não vamos fazer aniversário? Bom, se eu não fiz 49 no ano passado, não farei 59 esse ano, estou com 48 ainda”.

Artur Xexéo desconfiou da matemática adotada pela colega: “Mas como você pularia de 49 para 59? Você acabou de falar isso”. “59? Não, eu faria 50 esse ano, sou de [19]71. Mas nem comemorei os 49, então estou com 48”, respondeu a jornalista.

Ela ainda aproveitou o embalo do erro de cálculo para dar prosseguimento ao programa: “E o Rodrigo Carvalho, que está na casa dos 30, para me humilhar, vai trazer informações do Reino Unido”.

Assista à gafe matemática de Maria Beltrão abaixo.

Maria Beltrão erra matemática básica ao vivo e prova que é jornalista de verdade ao se confundir com números. #estudioipic.twitter.com/1Srz5fnLOu

— giovanni no time da análise™ (@GiovanniDeBiase) April 14, 2021

