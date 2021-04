AO VIVO: Palmeiras x Defensa y Justicia: acompanhe o tempo real da segunda partida da Recopa Sul-Americana

Pela segunda partida da Recopa Sul-Americana, Palmeiras e Defensa y Justicia se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Mané Garrincha, às 21h30 (horário de Brasília). Na Argentina, o Verdão venceu pelo placar de 2 a 1. Você poderá acompanhar todos os detalhes aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores brigam pela bola (Foto: Getty Images)



Com o resultado do jogo de ida, o Palmeiras precisa apenas de um empate para sagrar-se campeão da Recopa. Enquanto isso, a equipe argentina necessita obrigatoriamente da vitória para ficar com a taça. Caso vença por um gol de diferença, teremos decisão de pênaltis.

O técnico Abel Ferreira deve voltar a escalar Luiz Adriano no comando do ataque. O camisa 10 contraiu a Covid-19 e, por isso, ficou de fora tanto do jogo de ida, quanto da Supercopa do Brasil, perdida no último domingo para o Flamengo. Ele deve formar trio de ataque com Rony e Wesley.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol na partida de ida (Foto: Getty Images)



Do lado do Defensa y Justicia, a aposta deve ser principalmente no ataque, no qual a dupla Walter Bou e Braian Romero é a grande esperança dos torcedores. O atual campeão da Copa Sul-Americana jogou bem dentro de casa, apesar da derrota.

Palmeiras x Defensa y Justicia: assista ao tempo real da segunda partida da Recopa Sul-Americana

A partida é entre o Palmeiras, campeão da Libertadores, e o Defensa y Justicia, campeão da Copa Sul-Americana.