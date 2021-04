AO VIVO Palmeiras x Defensa y Justicia: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida da Recopa Sul-Americana | Futebol AO VIVO

Pela partida de volta da Recopa Sul-Americana, Palmeiras e Defensa y Justicia se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Mané Garrincha, às 21h30 (horário de Brasília). Na Argentina, o Verdão venceu por 2 a 1 e está bem próximo do título. O duelo será transmitido ao vivo pela CONMEBOL TV.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol de Scarpa na Argentina (Foto: Getty Images)



O Palmeiras precisa apenas de um empate para se sagrar campeão. Enquanto isso, o Defensa y Justicia necessita de uma vitória por dois gols de diferença para faturar a taça no tempo normal. Se vencer por apenas um, o campeão será conhecido após disputa de pênaltis.

Depois de perder o título da Supercopa do Brasil para o Flamengo, o Verdão se prepara para o duelo internacional. A equipe permaneceu em Brasília, onde já treinou nesta segunda-feira (12). A principal novidade deve ser Luiz Adriano, que, recuperado da Covid-19, não enfrentou o Rubro-Negro no domingo.

Jogadores do Defensa y Justicia comemoram gol (Foto: Getty Images)



Do lado do time argentino, a equipe treinada por Sebastián Beccacece empatou por 2 a 2 com o Talleres no último sábado. A equipe está apenas em sétimo lugar no Grupo B do Campeonato Argentino.

Palmeiras x Defensa y Justicia: como e onde assistir ao vivo à partida da Recopa Sul-Americana

