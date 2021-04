[AO VIVO] Palmeiras x Mirassol: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida do Campeonato Paulista | Futebol AO VIVO

Em partida da oitava rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Mirassol medem forças neste domingo (25), no Allianz Parque, às 20h (horário de Brasília). O Alviverde retorna aos gramados depois de dois dias do triunfo sobre o Guarani por 2 a 1. Você poderá assistir ao duelo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol (Foto: Getty Images)



Terceiro colocado no Grupo C, o Palmeiras briga por um lugar nas quartas de final do Paulistão. A equipe está dois pontos atrás do segundo colocado Novorizontino. O time do interior paulista, por sua vez, tem como objetivo permanecer na ponta da chave D.

Com um duelo pela Libertadores se aproximando, é provável que o treinador Abel Ferreira escale um time de meninos. O time tem pela frente o Independiente del Valle na terça-feira (27), no Allianz Parque. Na partida contra Guarani, o português alternou suplentes e titulares.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras (Foto: Getty Images)



Do lado do Mirassol, as esperanças são os atacantes Fabrício e Pedro Lucas. O primeiro, por sinal, é o principal goleador do time no Campeonato Paulista, colocando a bola no barbante duas vezes.

Palmeiras x Mirassol: como e onde assistir AO VIVO na TV

