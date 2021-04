AO VIVO Vélez Sarsfield x Flamengo: data, hora e canal da estreia rubro-negra na Libertadores | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela primeira rodada do Grupo G da Copa Libertadores, Vélez Sarsfield e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (20), no José Amalfitani, às 21h30 (horário de Brasília). Também estão na chave Unión La Calera e LDU. Você poderá acompanhar a partida ao vivo pelo canal a cabo Fox Sports e pelo SBT, dependendo da região.

Jogadores do Vélez Sarsfield comemoram gol (Foto: Getty Images)



O Rubro-Negro vem de dois resultados ruins pelo Campeonato Carioca. A equipe foi derrotada pelo Vasco na última quinta-feira e empatou com a Portuguesa no sábado. O El Fortín, por sua vez, obteve uma boa vitória diante do Huracán e está na primeira colocação do Grupo B do Campeonato Argentino.

Sem Rodrigo Caio, expulso no último jogo continental do Flamengo, o técnico Rogério Ceni deve escalar uma dupla de zaga formada por Bruno Viana e Willian Arão. No setor ofensivo, Gérson e Diego devem ser os volantes, com De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel mais à frente.

Jogadores do Flamengo comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Do lado do Vélez, há alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro. Um deles é Mancuello, que teve passagem pela Gávea entre 2016 e 2017, tendo vencido o Campeonato Carioca. Outro jogador é Centurión, que jogou no São Paulo entre 2015 e 2016. Porém, o principal destaque é o meio-campista Almada.

Vélez Sarsfield x Flamengo: como e onde assistir AO VIVO na TV

