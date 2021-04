AO VIVO Vélez Sarsfield x Flamengo: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à estreia rubro-negra na Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela rodada inaugural do Grupo G da Copa Libertadores, Vélez Sarsfield e Flamengo medem forças nesta terça-feira (20), no José Amalfitani, às 21h30 (horário de Brasília). Os outros times da chave são Unión La Calera e LDU. É possível assistir à partida ao vivo pelo canal a cabo Fox Sports e pelo SBT, dependendo da região.

Jogadores do Vélez comemoram gol (Foto: Getty Images)



Recentemente, o Rubro-Negro obteve dois placares insatisfatórios pelo Campeonato Carioca. O time perdeu para o Vasco na quinta-feira passada e ficou no empate diante da Portuguesa no sábado. Já o El Fortín conseguiu um triunfo importante diante do Huracán e está em primeiro lugar do Grupo B do Campeonato Argentino.

Expulso no último jogo continental do Flamengo, Rodrigo Caio é desfalque para Rogério Ceni. É provável que o treinador escale uma dupla de zaga formada por Bruno Viana e Willian Arão.. No ataque, Gérson e Diego são os prováveis volantes, ficando atrás de De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel.

Jogadores do Flamengo comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Já na equipe do Vélez há alguns atletas que passaram pelo futebol brasileiro. Mancuello jogou no Flamengo entre 2016 e 2017 e conquistou o Campeonato Carioca. Centurión, por sua vez, atuou pelo São Paulo entre 2015 e 2016. No entanto, quem mais se destaca na equipe é Almada.

