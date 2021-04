Aos 44 anos, Belfort lança desafio para enfrentar Jake Paul no Boxe e dispara: ‘Deixe eu te dar uma lição’

Goste ou não, Jake Paul assumiu um papel de protagonismo no mundo da luta ao longo das últimas semanas. Após nocautear Ben Askren no último dia 17 de abril em duelo de Boxe, o YouTuber vem trocando provocações com Daniel Cormier na tentativa de conseguir um combate diante do ex-campeão duplo do UFC, mas parece ter atraído a atenção de outra lenda do MMA.

Sem lutar desde 2018, quando fez sua última luta pelo Ultimate, Vitor Belfort não perdeu tempo e, através de suas redes sociais, lançou desafio para enfrentar Jake. O brasileiro, atualmente com 44 anos, divulgou um vídeo fazendo algumas atividades de Boxe com um saco de pancadas e fez questão de ressaltar sua história nas artes marciais para “justificar” o desafio feito ao americano.

– Jake Paul, por que você tem medo de lutar comigo? Nosso amigo em comum, Bear Degidio, me disse que você tem medo de lutar comigo. Achei que você fosse um verdadeiro lutador. Você está procurando um atleta de MMA para lutar com você? Não seja um senhor Youtuber assustado. Você não pode se recusar a lutar contra o rei de nocautes do UFC, o Fenômeno. Você é apenas um trailer sem legado nenhum, eu sou um filme com legado e credenciais. Deixe-me te dar uma lição, então você pode ser humilde como seu amigo Jorge Masvidal, que é um grande lutador, por sinal. É hora de você dar um passo à frente.

Daniel Cormier, deixe-me cuidar dele. Ele vai me chamar de PAPAI pelo resto da vida. Jake Paul, se você se recusar a lutar comigo, que tem mais que o dobro da sua idade, você é um verdadeiro marica. Não procure adversários fáceis junto com sua equipe. Narkisa, faz isso acontecer. Nada mal para o primeiro dia de trabalho, Derik Santos. Vamos ver se o frango Jake Paul aceita a luta – disparou Belfort.

Atualmente, Vitor Belfort integra o plantel do ONE Championship, e apesar de algumas especulações, ainda não fez sua estreia pelo evento asiático, onde também atua como embaixador. Ao longo de sua trajetória nas artes marciais mistas, o “Fenômeno” construiu um cartel de 26 vitórias e 14 derrotas.