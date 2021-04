Aos 49 anos, Silvia Abravanel recebe alta após ficar 11 dias internada com Covid-19 · .

Silvia Abravanel, 49 anos, se recuperou da Covid-19 e recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (16). A filha de Silvio Santos estava internada desde 5 de abril, quando deu entrada no centro de saúde por sentir dificuldade de respirar. “Quero imensamente agradecer a Deus por ter me segurado em seus braços o tempo todo”, escreveu a apresentadora do SBT.

“Quero também agradecer à minha amiga de todas as horas, Taís, por ter sido mais que companheira, parceira e amiga. E a todos que a todo momento estiveram comigo, uma legião de anjos. Você foi forte! E agradecer pelas inúmeras orações e palavras de bem-querer de todos vocês. Meu muito obrigada”, escreveu Silvia em post na ferramenta Stories no Instagram.

No início da semana, ela já havia compartilhado com os seguidores uma melhora no estado de saúde. No domingo (11), a comunicadora contou nas redes sociais que tinha parado de tossir e estava melhorando a capacidade respiratória.

“Meus amores, venho com ótimas notícias. Hoje consegui fazer vários exercícios de fisio[terapia] sem tossir e respirando bem. Isso tudo graças a Deus, às orações de vocês, aos profissionais de saúde e ao meu corpo que está reagindo bem. Muita gratidão por tudo e por tanto”, escreveu a filha de Silvio Santos na ocasião.

Silvia Abravanel anunciou que havia testado positivo para a doença em 28 de março e, cerca de uma semana depois, precisou ser internada para receber o tratamento adequado.

Veja abaixo posts da apresentadora sobre a Covid-19: