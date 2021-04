Aos 81 anos, Suely Franco não consegue pagar condomínio e deixa apartamento · .

A pandemia tornou difícil a vida de quem não tem trabalhos fixos, e isso inclui os artistas. Aos 81 anos e sem contrato com emissora de TV, Suely Franco não conseguiu pagar o condomínio do apartamento onde morava e teve que deixá-lo.

A atriz contou que tem problemas no joelho, o que a fez sair de sua casa com escadas e ir morar em um apartamento localizado no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro. Sem trabalhos, porém, ela não teve como se manter no imóvel e voltou ao antigo endereço.

Ela deu entrevista à coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo. “Apesar de ter participado de duas leituras on-line de um espetáculo contemplado pela Lei Aldir Blanc, estou me mantendo graças a algumas economias de uma vida dedicada à arte”, detalhou a intérprete ao colunista.

Suely Franco já tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus e aguarda a segunda aplicação, que será feita em maio.

A atriz é conhecida do público por papeis na televisão, como Marlene de A Dona do Pedaço (2019) e Paulina de Êta Mundo Bom! (2016) Mas foi no teatro que começou a trabalhar. Hoje, ela já soma 61 anos de carreira. “Eu sinto falta do público, dos aplausos e dos companheiros das coxias. Ficar sem subir num palco é a morte em vida”, lamentou.

No ano passado, Suely Franco já havia alertado sobre o fim dos contratos longos da Rede Globo. Segundo a artista, a tendência seria apenas pagar quem estivesse gravando.