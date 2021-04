Aos 88, Stênio Garcia se cura da Covid-19 após susto por infecção mesmo vacinado · .

Stênio Garcia, 88 anos, está curado da Covid-19 após um susto que levou por ter sido infectado mesmo depois de vacinado. O ator testou negativo para o coronavírus na quinta-feira (15) após exames diários para acompanhar a evolução da doença em seu corpo. “O laboratório não saiu aqui de casa”, conta Marilene Saade, mulher do artista.

O cuidado se deu após a parceira do ator ter ficado alarmada com a infecção do marido. Na sexta-feira (9), Marilene foi às redes para compartilhar o exame do parceiro e pedir ajuda para entender como ele não apresentava anticorpos mesmo imunizado.

Preocupada, ela chegou a questionar se a vacina fez efeito no veterano, que está no ar como o Laudelino na reprise de A Vida da Gente (2011), na Globo. Já no dia seguinte ao susto, Garcia refez seus exames, e o casal passou a entender os pormenores da doença em conversa com os médicos. “Quando vi o teste dele, me desesperei. Postei aquilo para ver se alguém me elucidava. Postei nervosa”, explica.

Nos últimos dias, as análises mostraram que o corpo do artista estava combatendo o vírus. Marilene estudou com afinco a queda do IGM (anticorpos que são produzidos na fase aguda da doença) do marido –de 4,0, foi para zero.

Stênio Garcia em exames para monitorar Covid-19

Aliviado diante da evolução positiva, o casal, então, refez os passos dos últimos dias. Descobriram como e quando o ator havia contraído o coronavírus mesmo com as duas doses da vacina.

“Foi o seguinte: ele tomou a primeira dose no dia 9 de fevereiro e a segunda em 9 de março. Ele foi infectado no dia 13 [de março]”, detalha. Nesse dia, ele precisou ser atendido por uma podóloga.

Como Garcia é do grupo de risco, Marilene tem controle extremo no seu isolamento, por isso conseguiu chegar até o dia exato em que ele teve contato com o vírus. “Monitorei as poucas pessoas que entraram aqui [em casa]. Por algum motivo que a gente desconhece, esse vírus escapou”, lamenta.

“Mas o que acontece, de 9 de março até o dia 13 [quando foi infectado], são quatro dias. A vacina confere imunidade após 20 dias da segunda dose”, esclarece.

O artista não apresentou sintomas graves da doença, por isso eles não desconfiaram de nada antes. “Ele não teve mal-estar. Apenas espirros”, rememora. “Ele soube que estava com a infecção já no finalzinho [da doença] e por isso logo negativou”, completa.

Recuperado, Garcia entrega que não se deixou abalar psicologicamente com o diagnóstico. “Não dou muita bola para essas coisas. Eu quase sempre meio que ignoro. Doença é uma coisa que sempre procurei ignorar. Não me atrai pensar naquilo, na doença”, reflete.

“Ele é assim. Eu que fico virando noite, não durmo, fico pesquisando, fico pedindo ajuda na internet porque dá desespero”, desabafa Marilene.

Para o casal, o que o veterano viveu nos últimos dias serve como alerta para a população não se descuidar dos cuidados na pandemia. Após dias de tensão, eles agora esperam boas notícias para as vítimas do coronavírus. “Estamos em oração pelo Paulo Gustavo. Ele vai sair dessa”, finaliza.

Veja publicações de Marilene Saade sobre a melhora de Stênio Garcia:

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia