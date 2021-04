Apaixonado, Zezinho leva ‘tromba-d’água fria’ de Alexia · .

Depois de se encantar por Alexia/Josimara (Deborah Secco), Zezinho (João Baldasserini) resolverá se declarar apaixonado em Salve-se Quem Puder. O filho de Ermelinda (Grace Gianoukas) levará uma “tromba-d’água fria” na novela das sete da Globo, já que o fora que a atriz dará nele será muito maior do que um balde de água fria.

No capítulo da próxima quarta (14), os dois estarão conversando sobre o fim do programa de proteção a testemunhas, e a protegida comentará sobre sua vontade de manter contato com Ermelinda. “Ela sempre foi tão querida comigo”, afirmará a jovem.

Sentido, o chucro pedirá para que ela não se preocupe. “Eu não vou te procurar, não quero que uma estrela como você passe a vergonha de ser vista com um caipirão como eu”, acrescentará o rapaz, com a voz embargada.

Alexia ficará mexida, mas tentará disfarçar sua emoção ao pensar em nunca mais vê-lo. Ele anunciará ser completamente apaixonado pela neta de Ignácio (Otávio Augusto). “O que você disse?”, responderá a ruiva, confusa.

Ele explicará que precisava falar sobre seus sentimentos antes de acompanhá-la apenas pela televisão. Para completar, o protetor declarará sua torcida pela carreira da irmã de Petra (Bruna Guerin). Alexia ficará dividida e beijará Zezinho. Entretanto, durante a troca de carinho, ele dirá que os dois se amam.

“Não é amor! Você não tinha que estragar tudo na melhor hora”, berrará a atriz. Ela negará ter um relacionamento com o rapaz e o deixará no fundo do poço. “Quando eu tiver com a minha vida de volta, a última coisa que vou lembrar é de um caipira”, pisará a artista, sem dó.

Alexia e Zezinho se beijam na novela

Resumo dos capítulos

Segunda, 12/4 (Capítulo 19)

Alexia propõe a Luna e Kyra que elas sigam Renzo e o denunciem para a Polícia Federal. Renzo finge querer conhecer os amigos de Dominique. Tarantino explica a Tammy que os dois não ficarão mais juntos. Agnes incentiva Bia a viver normalmente com o marca-passo. O médico aconselha Téo a fazer a cirurgia na coluna, mas o rapaz tem medo dos riscos.

Vicky teme que Helena não goste de ver Luna/Fiona trabalhando no restaurante e pede para a amiga se esconder. Luna se surpreende ao saber que Téo é filho de Helena. Helena e Úrsula destratam Luna/Fiona. Helena encara Luna/Fiona e tem uma sensação estranha.

Téo convida Luna/Fiona para ser sua fisioterapeuta. Kyra conta a Luna que Téo é o diretor da novela que Alexia iria fazer. Zezinho flagra Luna conversando com Juan pelo computador. Alan tenta salvar Kyra/Cleyde das armações de seus filhos e se beijam sem querer.

Terça, 13/4 (Capítulo 20)

Kyra/Cleyde pede ajuda a Ignácio para conquistar os filhos de Alan. Luna confessa a Zezinho e a Ermelinda que está trabalhando para Helena. Alan aprecia a forma com que Kyra/Cleyde conversa com as crianças. Dionice conta a Bia que Tarantino terminou com Tammy. Bia teme ser rejeitada por Tarantino por causa de seu marca-passo.

Renzo conta a Lúcia que vai ajudar Rafael a reerguer a Labrador. Kyra tem receio de que Rafael a esqueça e volte para Renatinha. Verônica elogia a competência de Micaela. Zezinho avisa a Luna que ela terá de deixar o Programa de Proteção. Alexia e Kyra veem quando Renzo e Dominique se aproximam da entrada do clube.

Quarta, 14/4 (Capítulo 21)

Kyra e Alexia conseguem se esconder de Renzo e Dominique. Luna pede a Zezinho e Ermelinda para continuar com eles. Petra reclama das gravações da novela com a produtora. Zezinho e Ermelinda se arrependem e vão atrás de Luna, com Alexia e Kyra.

Luna volta para a casa e conta para as amigas sobre o novo emprego. Alexia fala que ela e Kyra conseguiram uma cópia da identidade de Renzo para Zezinho informar à Polícia Federal. Zezinho se declara para Alexia.

Quinta, 15/4 (Capítulo 22)

Alexia se sensibiliza com a declaração de amor de Zezinho. Kyra supõe que Luna esteja apaixonada por Téo. Verônica finge gostar de Micaela. Dionice ajuda Tarantino a planejar um jantar romântico para Bia. Zezinho arma para que a Polícia Federal não perceba que eles estão em São Paulo. Bia e Tarantino se beijam.

Alexia comunica a Ivo que ela e as amigas descobriram os nomes dos bandidos que mataram Vitório. Petra se incomoda com a animação de Alan sobre Kyra/Cleyde. Rafael descobre que o dinheiro da Labrador sumiu. Ivo surpreende Alexia, Luna e Kyra ao falar que já sabia sobre Dominique e Renzo. Alexia fica mal por permanecer no Programa de Proteção.

Sexta, 16/4 (Capítulo 23)

Luna repreende Alexia e Kyra diante de Ivo. Rafael se desespera com o roubo na empresa. Luna comenta com Ermelinda que acredita que Ivo não percebeu que elas estão em São Paulo. Renzo ameaça um executivo, a mando de Dominique. Tarantino fica chateado com a falta de atenção de Alan.

Alexia garante a Zezinho que não o ama. Ermelinda lembra Luna de não usar a correntinha perto de Téo. Úrsula comenta com Helena que Téo está diferente. Lúcia encontra uma arma no armário de Renzo e questiona o rapaz. Helena flagra Luna/Fiona mexendo em sua Virgem de Guadalupe.

Sábado, 17/4 (Capítulo 24)

Helena repreende Luna/Fiona e pede que ela saia de sua casa. Dominique discute com Lúcia na frente de Renzo. Alexia/Josimara diz a Rafael que preparará uma sessão espiritual para ele conversar com Kyra. Renzo avisa a Lúcia que ajudará Rafael. Helena comenta com Úrsula que Luna/Fiona a deixa intrigada.

Téo narra para Luna/Fiona como salvou uma menina no furacão do México, sem saber que está diante dela. Juan deixa claro a Gabi que sempre amará Luna. Petra não gosta de saber que Alan promoverá um jantar para Kyra/Cleyde conhecer melhor os filhos do advogado.

Luna confessa a Ermelinda que está sentindo algo por Téo. Alexia conta a Kyra sobre os problemas que Rafael enfrenta. Zezinho beija Bel para provocar Alexia/Josimara.

Os capítulos de Salve-se Quem Puder são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas novelas da Globo.