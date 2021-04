Apenas dois dos dez participantes que restaram no BBB 21 não passaram pelo paredão; veja quais

Está chegando a hora! Neste domingo (11), os espectadores do Big Brother Brasil conhecerão o 11º paredão desta edição do programa. Além do indicado pelo líder Caio, serão emparedados os dois participantes mais votados pela casa. Fiuk, que perdeu uma dinâmica da prova do líder, já está na prova bate e volta.









Dos vinte participantes do BBB 21, três deles não foram a nenhum paredão. Um já saiu: Lucas Penteado. O ator e rapper desistiu da competição na segunda semana, um dia antes da formação do paredão. Dos que restaram na casa, apenas Camilla de Lucas e Viih Tube nunca foram emparedadas.

Até pouco tempo atrás, a youtuber sequer havia sido votada no confessionário, nem indicada pelo líder ou contragolpe. Na oitava semana do programa, Arthur votou nela, após ele ser colocado no “castigo do monstro”. No entanto, nunca houve um bombardeamento de Viih nos jogos da discórdia, nem uma insatisfação geral da casa sobre ela.

Camilla de Lucas, por sua vez, foi votada seis vezes dentro do confessionário. Quem mais citou seu nome como indicação ao paredão foi Caio: foram quatro votos no total. Os outros dois foram de Arthur e Rodolffo, ainda na primeira semana. Camilla ganhou uma disputa com Fiuk, na qual quem perdesse estaria no paredão.

No restante da casa, três participantes estiveram em um paredão: João Luiz, Thaís e Pocah. Caio, Fiuk e Juliette foram a dois, enquanto Arthur e Gilberto foram emparedados três vezes.