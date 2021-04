Apenas um participante foi líder duas vezes no BBB 21; três dos nove remanescentes ainda não venceram a principal prova do programa

Sobraram apenas nove participantes na casa do Big Brother Brasil, que está em sua reta final. Nesta quinta-feira (15), será realizada a 12ª prova do líder da atual edição, que definirá uma vaga entre os oito primeiros colocados do BBB 21. Caio, que deteve a liderança na semana passada, não tem nenhum veto para a disputa.









Das doze lideranças que aconteceram até agora, apenas uma foi repetida. Arthur foi líder na segunda e na nona semana. A primeira vez foi em uma prova ganha junto com Projota, na qual o crossfiteiro optou pelo colar amarelo e indicou Gilberto ao paredão. Porém, o eliminado da semana foi Arcrebiano.

Na segunda, Arthur escolheu Juliette para ser julgada pelo público. A maquiadora foi a menos votada (1,24%) no paredão que eliminou Sarah do programa. Das outras pessoas da casa, seis já foram líderes. Na ordem, receberam o colar amarelo João Luiz, Fiuk, Gilberto, Viih Tube e Caio.

De todas as indicações feitas pelos participantes remanescentes, dois conseguiram eliminar seus adversários. Fiuk indicou Projota na sétima semana, culminando na saída do rapper com 91,89% dos votos. Na última terça-feira, Thaís deixou o programa após ir ao paredão indicada por Caio.

Os líderes que já deixaram o programa são Nego Di, Karol Conká, Sarah e Rodolffo. O cantor sertanejo comandou a casa em uma semana em que houve um paredão falso. Dos outros três, somente a rapper não conseguiu tirar seu adversário do BBB 21.