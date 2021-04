‘Aperta minha mão’ · .

Eva (Ana Beatriz Nogueira) receberá um sinal de Ana (Fernanda Vasconcellos) sobre o fim do coma em A Vida da Gente. A mãe obcecada pela tenista pedirá por um aperto de mão e terá seu desejo atendido na novela das seis da Globo. No entanto, o médico da garota não achará que esse é um sinal de sua recuperação.

Em cenas anteriores, ela terá ouvido um médico dizer aos alunos que o quadro clínico de Ana apresenta poucas chances de cura. “O que é isso? Como você ousa dizer uma coisa dessas?”, terá questionado a mulher.

Preocupada, ela conversará com a jovem desacordada. “Eu sei que você tá lutando muito aí dentro”, afirmará a mulher em cena que irá ao ar a partir da próxima segunda (19).

A ex-mulher de Jonas (Paulo Betti) permanecerá ao lado da irmã de Manuela (Marjorie Estiano) e, enquanto estiver deitada de mãos dadas com a filha, perceberá um movimento nos dedos da paciente. Em estado de choque, ela ficará quieta durante alguns minutos.

“Filha, se você estiver me ouvindo, aperta a minha mão de novo”, insistirá a controladora. Ainda em coma, a mãe de Júlia (Jesuela Moro) atenderá à solicitação da mãe, que caíra no choro e começará a rir contente com esse pequeno sinal de recuperação.

Em êxtase, ela procurará por Lúcio (Thiago Lacerda) e contará sobre o ocorrido. “Já conversamos sobre isso uma vez, esse é um reflexo, um movimento involuntário”, afirmará o médico.

Eva alegará ter sido diferente. “Eu sei de cor cada reação dela. Eu não ia me confundir tão facilmente. Foi consciente, como se ela estivesse chamando por mim”, avisará a senhora. Em frente ao médico, ela pedirá mais uma vez para que Ana aperte sua mão.

A doente não responderá ao chamado e decepcionará a mãe. Sem tempo, o profissional saíra do quarto, e Eva desabafará com a filha. “Você não conseguiu dessa vez, mas, na próxima, eu tenho certeza que sim. Não vamos desanimar, nunca”, dirá a empresária.

