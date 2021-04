Aplicativo do Nubank está fora do ar ou travando? Veja o que fazer

O Nubank registrou uma instabilidade em seu aplicativo por conta de uma atualização feita pelo Google para o aplicativo do WebView do smartphones Android. É importante destacar que o banco é 100% digital e o aplicativo é o caminho para que os clientes acessem todos os serviços.

De acordo com a fintech, o banco não possui qualquer relação com essa nova atualização do Google e, com o objetivo de ajudar os seus clientes, sugeriu desinstalar e instalar novamente a última atualização do WebView. Realizando esse procedimento, o aplicativo volta a funcionar novamente.

Aplicativo do Nubank caiu? Veja o que fazer

Caso o aplicativo que você utilize tenha caído, é possível realizar o seguinte procedimento:

Primeiramente, verifique a sua conexão de internet. Às vezes, a sua conexão pode estar situada em um local com sinal fraco; Após isso, tente trocar a rede – do 3G/4G para o Wifi, e vice-versa. Caso não funcione, siga a próxima etapa; Cheque se o aplicativo está atualizado. Mantenha a última versão do aplicativo Nubank; Saia do aplicativo e realize o login novamente; Se a oscilação não for solucionada, fique tranquilo porque é algo momentâneo a fintech está trabalhando para resolver o problema.

Novidades anunciadas

Em fevereiro, o Nubank anunciou uma nova função: a possibilidade de ter um cartão de crédito roxinho sem limite pré-aprovado. Para ter o limite liberado para uso, o cliente precisa puxar um valor de sua conta do Nubank – no aplicativo, essa opção aparece como “adicionar mais limite”.

Mas algumas dúvidas podem surgir. Entre elas: “Se o dinheiro é depositado na conta, qual a diferença do cartão para adicionar limite e a função débito?”

Como depositar na conta do Nubank no dia a dia

Outra alternativa, também, é gerar um boleto pela própria conta do Nubank. Isso pode ser feito pelo aplicativo do Nubank. No app, é só clicar em “Depositar” e escolher uma das opções: