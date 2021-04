Aplicativo Office para Windows 10 ganhará novos recursos em breve

Em breve, o aplicativo Office se tornará mais funcional para os usuários do Windows 10, graças a uma grande atualização prevista para junho que acrescentará novos recursos ao programa.

Em especial, ele permitirá visualizar os arquivos diretamente do app. Dessa forma, não será mais necessário abrir um programa dedicado ou um navegador de internet para acessar um documento.

Hoje, o aplicativo Office para Windows 10 funciona como um hub de arquivos.Fonte: MS Power User/Reprodução

Atualmente, o aplicativo Office para Windows 10 atua como um hub para que o usuário encontre os arquivos salvos no computador e no OneDrive. Caso os programas do pacote não estejam instalados no PC, ele direciona para uma versão web.

Conforme o Dr. Windows, a nova atualização deixará o aplicativo realmente mais funcional. Isso porque não haverá a necessidade de ter os programas Word, Excel ou Powerpoint na máquina para visualizar os documentos.

No futuro, a Microsoft pretende adicionar a ferramenta para edição de arquivos ao app. Embora não substitua os programas completos, ele trará versões baseadas na web com a ausência de certos recursos.

Nova versão do aplicativo deve ser semelhante à versão para dispositivos móveis.Fonte: Geek Wire/Reprodução

Inspirado na versão para dispositivos móveis

Aparentemente, a edição aprimorada do Office para o Windows 10 será semelhante à versão otimizadas para Android e iOS. Nos dispositivos móveis, é possível acessar e editar documentos diretamente pelo aplicativo.

Mesmo sem trazer todas as ferramentas dos programas do pacote Office, o app atende às necessidades da maioria dos usuários. Principalmente, aqueles que usam tablets ou smartphones como principal meio de trabalho.