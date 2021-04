Segundo o colunista Daniel Castro, do ., do portal UOL, pós 33 anos, Fausto Silva irá deixar a TV Globo para acertar com a Band. O contrato com a nova emissora será de cinco anos, e terá início em 2022. O apresentador ira ter um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário, encerrando o horário nobre.

Se a saída da TV Globo for confirmada, Faustão irá retornar para a Band, onde teve fama nos anos 1980. O apresentador passou pela TV Gazeta em 1984 e pela Record, mas foi na Band, com o programa Perdidos da Noite (1984-1988) que teve ganhou uma repercussão nacional.

Após 33 anos, Faustão sai da Globo e vai para a Band. (Foto: Reprodução TV Globo)



Faustão não quis renovar com a Globo, pois não quis aceitar uma proposta da emissora para apresentar programas nas noites de quintas-feiras, com uma projeção de faturamento melhor. O apresentador deixou a Band em 1988 e avisou a emissora com seis meses de antecedência, e fez o mesmo com a Rede Globo.