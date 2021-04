Após 43 dias de treinos, Cartolouco estreará pelo Resende contra o Vasco

A expectativa pela estreia de Cartolouco com a camisa do Resende terá fim na 11ª e última rodada do Campeonato Carioca 2021. Após uma trajetória que valorizou os bastidores do clube e diversos profissionais do futebol através de sua websérie, produzida pela 213 Studios, ele poderá entrar em campo contra o Vasco, neste sábado, às 16h, em São Januário.

Contratado em março pelo Resende, Cartolouco chegou longe das condições físicas ideais para estar logo à disposição do técnico Sandro Sargentim. O atacante, porém, nos últimos 43 dias, passou por um longo e intenso trabalho de preparação física e alinhamento com a metodologia de trabalho do CT Pelé Academia.

Vale Lembrar que Lucas está gravando seus passos como atleta e pode jogar apenas com o aval do treinador. Para a última rodada do Estadual, ele dividirá a estreia justamente com o novo parceiro do clube, o “Rei do Pitaco”, que virá estampado na frente da camisa. O jogador poderá ser escalado no fantasy game.

– Estou feliz demais por finalmente estrear, né? Estamos juntos com o Rei do Pitaco, e quem me escalar no fantasy vai se dar bem, porque venho me preparando muito, aprimorando a parte física. Não é fácil chegar no nível de um Nunes ou de um Igor Bolt, que voam fisicamente, correm o jogo inteiro. Ainda não sei se começo no banco ou se serei titular, depende da decisão do professor Sandro. De qualquer jeito, o Rei do Pitaco tem até banco de reservas para essa possibilidade e tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo contra o Vasco – comentou Cartolouco.

Em março, também pela Taça Guanabara, Carotlouco chegou a ser relacionado para entrar em campo contra o Flamengo, no Maracanã. O “jogador” acabou sendo cortado horas antes do jogo. Em vídeo, atletas do Flamengo brincaram que queriam disputar com Cartolouco em campo.