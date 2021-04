Após 5 meses fora dos gramados, Márcio Azevedo é esperado no CT do Caju para integrar grupo; lateral vira opção para António Oliveira

O Athletico Paranaense segue se preparando para os duelos da Copa Sul-Americana, que terá o seu início no próximo dia 20 abril. O Furacão, que será um dos cabeças de chave do torneio, já decidiu que usará os dois próximos jogos do Campeonato Paranaense para dar ritmo ao seu time titular. E nesta terça-feira (6), o técnico António Oliveira recebeu uma excelente notícia.









O lateral Márcio Azevedo, que não joga desde 7 de novembro, na partida contra o Fortaleza, pela rodada 20 do Campeonato Brasileiro, se recuperou de lesão no joelho e ficará à disposição do comandante português para toda a temporada. A informação é da equipe de reportagem do Globoesporte.com.

A cirurgia foi realizada em São Paulo, no final de novembro, e o lateral se recuperou em sessões de fisioterapia no CT do Caju. Em 2020, Azevedo fez 16 jogos com a camisa rubro-negra.

Como o Governo do Paraná liberou o CT da Caju para os treinamentos, o ala é esperado na próxima semana para se juntar com os outros dois laterais-esquerdos do clube, Abner e Nicolas, que voltou de empréstimo após um bom campeonato nacional pelo Atlético Goianiense.