Após 810 dias longe, Léo Santos volta a disputar uma partida oficial pelo Corinthians e ganha apoio da Fiel torcida: “Me identifico”

Após as várias manifestações feitas pela Gaviões da Fiel no último final de semana, os jogadores do Corinthians e o técnico Vagner Mancini deram resposta em campo e o Timão venceu o Ituano por 2 a 0, na noite deste domingo (18), na Neo Química Arena. Os gols da partida Foram anotados por Jô e Otero.









O grande destaque da partida foi o zagueiro Léo Santos. O jogador, que ficou exatamente 2 anos sem entrar nos gramados em virtude de cirurgias no joelho, retornou a campo neste domingo (18) e teve atuação bastante satisfatória. Muitos torcedores do Alvinegro elogiaram o desempenho do atleta diante do Ituano e pediram para que Mancini dê mais chances a ele, que ficou fora fora gramados por mais de 810 dias.

“Como é bom ver o Léo Santos em campo de novo. Me identifico. A melhor coisa do final de semana foi vê-lo jogar. É uma excelente opção para esse time” disse um fanático torcedor. Já outra torcedora também comemorou o retorno do jogador ao futebol. “Bacana ver o Léo Santos entrando em campo depois de tudo. Última partida do zagueiro com a camisa do Corinthians havia sido em janeiro de 2019”, completou .

Estamos muito bem servidos de zagueiros: Raul Gustavo, Gil, João Victor, Bruno Mendes e Leo Santos — Victor Dias (@lilvito03)

April 19, 2021





Bacana ver o Léo Santos entrando em campo depois de tudo. Última partida do zagueiro com a camisa do Corinthians havia sido em janeiro de 2019. #MeuTimão — Beatriz (@beatrizoccoler)

April 19, 2021





Líder do grupo A com 18 pontos e praticamente classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Timão volta a campo no próximo domingo (25), para encarar o Santos, na Vila Belmiro.