Após Amor de Mãe, Regina Casé é cotada para novela de João Emanuel Carneiro · .

Após emocionar o público com a saga de Lurdes em busca do filho perdido em Amor de Mãe, Regina Casé é cotada para assumir um papel em Olho por Olho. A próxima novela de João Emanuel Carneiro substituirá o remake de Pantanal no horário nobre da Globo.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles, a veterana ficou feliz com o reconhecimento por seu trabalho na história de Manuela Dias. A artista, então, avisou a emissora que não quer parar de atuar e disse que sua prioridade é ficar como atriz durante um bom tempo. A apresentadora do programa Esquenta! (2011-2017) ficou quase 20 anos longe das novelas.

Regina Casé já havia dado uma declaração de que tem o desejo de fazer um folhetim do autor de Avenida Brasil (2012). “Sinto que tem muito improviso nas obras dele, coisa que eu amo. Acho que a gente ia bater um bolão junto. Tipo Pelé jogando com Garrincha”, declarou ela em uma entrevista.

Ainda de acordo com a colunista, a escalação do elenco, que começou no ano passado, deve ser retomada no mês de maio. A trama de João Emanuel Carneiro será protagonizada por Leticia Colin. A atriz interpretará uma moça cega que será maltratada pela mãe, papel que ficou a cargo de Gloria Pires.

Por enquanto, Olho por Olho tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2022. A trama que terá Tony Ramos como vilão deve entrar no lugar do remake de Pantanal, que substituirá Um Lugar ao Sol. Já a história protagonizada por Cauã Reymond vai estrear após a reprise de Império.