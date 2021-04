Depois de conversarem sobre o Poder do Anjo, Fiuk diz para Gilberto: “É o João (João Luiz). Pode ser o João porque a Juliette seria uma escolha mais sua do que minha. O João fica mais no meio do caminho. Eu tenho, sim, um negócio com a Juliette muito legal, eu estou realmente me abrindo para ela, eu estou realmente conseguindo criar uma relação boa com ela”.