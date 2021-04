Após anos em coma, Ana desperta, encara Eva e chama por Júlia · .

Depois de quatro anos em coma, Ana (Fernanda Vasconcellos) vai recobrar a consciência em A Vida da Gente. Eva (Ana Beatriz Nogueira) assistirá à filha abrir os olhos e tentar pronunciar o nome de Júlia (Jesuela Moro). Ela ainda pedirá para a atleta que aperte a sua mão a fim de provar a Lúcio (Thiago Lacerda) que não se trata de um espasmo qualquer na novela das seis.

A megera se encherá de esperança ao sentir que a esportista fez uma pressão em seu braço, mas o neurologista acreditará que se trata apenas de um movimento involuntário. Ele, no entanto, ficará intrigado quando a irmã de Manuela (Marjorie Estiano) passar a chorar copiosamente todas as noites.

Iná (Nicette Bruno) também receberá sinais de que a neta está prestes a se levantar da cama, a exemplo de um sonho premonitório e dos avisos das cartas de tarô. Os presságios vão se cumprir nas cenas que serão exibidas na próxima segunda (26), quando Ana finalmente deixará o estado de torpor.

A antagonista vivida por Ana Beatriz Nogueira estará ao lado da jovem bem no momento em que ela acordará do coma. “Você abriu os olhos, meu amor? Você está me vendo, não está? Está me enxergando? Você está me ouvindo?”, questionará a vilã, de queixo caído.

Muito debilitada, Ana soltará alguns ruídos ininteligíveis, mas Eva matará a charada. “É Júlia? É isso que você quer dizer, meu bem? Se for, aperta a mão da mamãe”, pedirá a empresária, impressionada ao ver a tenista corresponder aos seus comandos.

Eva, Ana e Lúcio em A Vida da Gente

Milagre ou ciência?

Eva correrá pelos corredores do hospital atrás de Lúcio, a fim de esfregar na cara do profissional de saúde que ela realmente viu um sinal de recuperação de Ana. “Aperta a mão da mamãe, aperta mais uma vez”, pedirá a perua, diante do olhar incrédulo do neurocirurgião. “Eu disse ao senhor, não disse? Ela ainda moveu os lábios”, acrescentará a perua, triunfante.

“Isso é incrível”, dirá o amigo de Celina (Leona Cavalli), ainda sem acreditar nos próprios olhos. “Não dava para entender direito, o som quase não existia. Era feito um sopro. Eu tive um pouco de dificuldade, mas conseguir entender: ela estava tentando dizer o nome da filha, de Júlia”, arrematará a dondoca no folhetim de Lícia Manzo.