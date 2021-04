Após as chegadas de Taison e Palácios, Internacional não irá renovar com atacante sensação da base; jogador tem sondagens de times do Brasil e da Europa

O Internacional apresentou um projeto audacioso para o técnico Miguel Ángel Ramírez para convencê-lo a dirigir o time gaúcho. O espanhol aceitou a missão e a poucos dias da estreia da Libertadores, principal objetivo do clube na temporada, vem dando uma nova cara para a sua equipe. Na última quarta-feira (14), o Colorado não tomou conhecimento e goleou o Aimoré por 6 a 1, obtendo a classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho.









As boas notícias não param por aí. Quem deve chegar a tempo de disputar a competição sul-americana pelo Time do Povo é Taison. O atacante brasileiro deve ser o segundo reforço do time gaúcho no setor de ataque; Palacios chegou ao clube recentemente. O Xodó está na pré-lista da Libertadores e poderá jogar ainda na primeira fase do torneio sul-americano.

No entanto, o Internacional está prestes a perder uma grande joia da base nos próximos dias. A bola da vez é o centroavante Tavares, que completa 19 anos neste sábado. O atleta tem contrato apenas até maio de 2021 e é tratado como certo fora do clube. Seu desempenho na base o fez conquistar algo que todos sonham em alcançar: a promoção ao profissional. Quando subiu, Tavares teve a chance, inclusive, de ser inscrito na Copa Libertadores da América, mas acabou não jogando.

Tavares não deve renovar com o Internacional. Foto: Divulgação/Internacional





Tavares é considerado uma das maiores promessas do clube desde o destaque no sub-17. Tavares brilhou no juvenil, subiu para o sub-20 somando bons números, e gols importantes, inclusive, em cima do Flamengo, que era considerado o time mais forte na categoria. De acordo com pessoas ligadas ao clube, o atacante já tem um pré-contrato assinado com outra equipe e também recebeu sondagens de clubes europeus.

O Internacional volta a campo na próxima terça-feira, quando estreará na Libertadores fora de casa contra o Always, da Bolívia. Além do time boliviano, integram o grupo do Colorado, o Olimpia, do Paraguai e o Deportivo Tachira, da Venezuela.