Após assumir namoro, cantora Jojo Todynho termina ao descobrir que zagueiro ex-São Paulo teria ‘outra’

Após assumir o namoro com o zagueiro Polidoro Júnior, cria da base do São Paulo e que atualmente defende o São Caetano, a cantora Jojo Todynho, que disse que estava ‘apaixonada’ pelo atleta, terminou a relação ao descobrir, segundo ela, que ele tinha outro relacionamento. A informação foi publicada pelo ‘O Dia’.

– Terminei com ele hoje. Estou tão surpresa quanto a menina ficou. Já fui na casa dele duas vezes, tenho contato com a família, com a mãe, a irmã dele, com todos. Estou desacreditada. Acho que por isso cada vez mais prefiro ficar sozinha, trabalhar, me dedicar pra um futuro promissor. Cada vez a gente tem mais certeza que não pode se entregar e nem confiar em ninguém – disse a cantora, através de sua assessoria de imprensa.

Polidoro Júnior, de 24 anos, é cria das categorias de base do São Paulo. Ele defendeu o Tricolor do sub-15 ao sub-20 entre 2011 e 2015. Depois ele foi emprestado ao Nacional-SP e, em seguida, foi para o Atromitos, da Grécia. Também defendeu o Vilafranquense, de Portugal, e a Portuguesa-SP. Chegou ao São Caetano em 2020, clube que defende atualmente.