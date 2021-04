Após ataques racistas, Thelma critica torcida de Juliette: ‘Não vou deitar para basculho’

Thelma Assis, campeã do Big Brother Brasil 20, usou as redes sociais para expor inúmeros comentários racistas que recebeu ou que foram colocados em páginas de empresas com quais ela trabalha. A médica atribuiu os ataques a torcedores de Juliette, participante desta edição do BBB. Segundo a campeã, o ataque se dá também pelo fato dela ter declarado apoio a Gilberto.

“Não gosto de polêmica, fico aqui no meu lugar quieta, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, nem a seguir ninguém. Você não precisa menosprezar alguém para enaltecer outras pessoas. Eu não tinha noção do que tinha virado torcida de reality show aqui fora e tem se tornado tóxica. Tem gente que está se organizando para fazer ataque ofensivo. Vieram no meu perfil no Twitter, no Instagram, no perfil da marca. Isso tudo porque em janeiro eu olhei a vinheta e declarei torcida por Gilberto”, desabafou Thelma.