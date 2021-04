Após atingir marca histórica, Crespo congratula atletas e funcionários do São Paulo

Detentor do melhor início de trabalho de um técnico no São Paulo no século, Hernán Crespo utilizou as suas redes sociais neste sábado para parabenizar os atletas e todos os funcionários do Tricolor pelo bom desempenho que o clube está mostrando em 2021.

“Parabéns atletas, comissão técnica, dirigentes e todas as pessoas que trabalham para o São Paulo!”, escreveu o comandante em seu Twitter em resposta a uma publicação do São Paulo, que ressaltou a sua marca.

Até o momento, Crespo soma dez jogos no comando, com oito vitórias, um empate e uma derrota, além de 25 gols marcados e apenas seis sofridos. Com esses números, o argentino tem 83,33% de aproveitamento. Dessa forma, ele igualou a campanha de Cuca, em sua primeira passagem pelo clube, em 2004.

Observando toda a história, ele fica apenas atrás de Rubens Salles (1931), Jim Lopes (1953) e Pepe (1986), todos com 93,33% de aproveitamento nas dez primeiras partidas, além de Joreca (1943), que obteve 86,67%.

Agora, Crespo busca melhorar ainda mais seus números neste domingo, quando o São Paulo visita o Ituano, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. No momento, o Tricolor está na liderança do Grupo B, com 22 pontos.