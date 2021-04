Após atuação de destaque no Gre-Nal, Ruan ‘se oferece’ para atuar em nova posição: “Eu faço com o maior orgulho”

Após ser um dos grandes destaques do Grêmio no clássico Gre-Nal que acabou com mais uma vitória para o lado azul, o zagueiro Ruan deverá ser mantido na equipe que entrará em campo contra o Independiente del Valle, no Paraguai, na partida de ida da terceira fase prévia da Copa Libertadores da América de 2021.

O defensor falou sobre os percalços dos últimos dias, com direito a troca de sede para a partida e mais casos de Covid-19 dentro do elenco gremista. “Foi uma semana meio tensa, mas com a tranquilidade que todos nos passaram, pessoal da direção e da saúde, acredito que está todo mundo preparado, apesar das adversidades”.

Para o zagueiro que anulou o ataque do Internacional seguindo os passos de Geromel e Kannemann, o Tricolor estará pronto para fazer uma boa partida no estádio Defensores del Chaco. “O Grêmio que todo mundo vai ver é o que todo mundo sempre viu. Um Grêmio com raça e força. Acredito que estamos preparados“, disse.

Ruan: garoto foi soberano no Gre-Nal (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



Com a ausência de Vanderson, ainda há uma indefinição sobre o titular da lateral direita. E Ruan se candidatou a atuar pela ala, caso seja necessário. “Se for preciso, eu faço a lateral com maior orgulho. Quero jogar e mostrar meu futebol, e não vai ser a posição que vai me impedir de dar o meu melhor”, afirmou.

Por fim, o defensor demonstrou preocupação com o estado de saúde dos colegas infectados. “Eu acho que estamos bem psicologicamente. Não temos as lideranças aqui, mas cada um tem que ter sua liderança dentro de campo. A gente fica mais tenso pela situação do Vanderson e Paulo Victor, mas acredito que eles vão ficar bem. Está todo mundo preparado e focado”, concluiu.