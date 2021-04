Após atuação de gala contra o Liverpool, Vinicius Jr. entra para seleto grupo com Mbappé, Neymar e outros craques

O atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, foi eleito o craque da semana da Uefa Champions League, após os dois gols e a vitória merengue por 3 a 1 diante do Liverpool, na partida de ida da fase quartas de final do torneio continental.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no sábado 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. A cobertura começa já às 15h, em live com Gustavo Hofman e os ex-jogadores Edmílson e Júlio Baptista no YouTube da ESPN e nas páginas de ESPN e FOX Sports no Facebook; e na TV, a partir das 15h30, com o SportsCenter Abre o Jogo.

O brasileiro participou do desafio contra nomes como Kevin De Bruyne, Mbappé e Jorginho, mas ficou com a premiação após votação aberta no site da Uefa. A concorrência foi alta após os mata-matas desta semana.

Mbappé anotou dois gols na vitória por 3 a 2 diante do Bayern de Munique, fora de casa, mas ainda assim o brasileiro conseguiu superar o craque francês.

A cada semana a Uefa elege um craque, e Vinicius Jr. se tornou o 10° nome da lista da Uefa Champions League 2020/21.

Veja abaixo todos os nomes eleitos como craque da semana na Champions League 2020/21:

Oitavas, volta: Modric – Real Madrid

Oitavas, volta: Haaland – Borussia Dortmund

Oitavas, ida: Lewandowski – Bayern de Munique

Oitavas, ida: Mbappé – PSG

Fase de grupos, semana 6: Neymar – PSG

Fase de grupos, semana 5: Giroud – Chelsea

Fase de grupos, semana 4: Tadic – Ajax

Fase de grupos, semana 3: Diogo Jota – Liverpool

Fase de grupos, semana 2: Rashford – Manchester United