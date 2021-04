Após atuar com Emilia Clarke, ator estará em spin-off de Game of Thrones · .

O britânico Fabien Frankel é o mais novo integrante do elenco de House of the Dragon, spin-off do fenômeno Game of Thrones (2011-2019). O ator fará parte do universo baseado na obra de George R.R. Martin depois de atuar ao lado de Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen da série original, na comédia romântica Uma Segunda Chance para Amar (2019).

Quem confirmou a escalação do ator foi o próprio George R.R. Martin, em publicação feita em seu blog pessoal. Na série, Frankel viverá Sor Criston Cole, nascido em Dorne e filho do mordomo do Senhor de Blackhaven. O jovem não tem direito a terras ou títulos e tudo o que conquistou foi através de sua honra e habilidade sobrenatural com a espada.

Cole teve um papel importante na guerra civil conhecida como A Dança dos Dragões, ocorrida durante a Dinastia Targaryen. Foi neste conflito que a maioria dos dragões de Westeros foi dizimada.

Frankel, também ficou conhecido por atuar na minissérie O Paraíso e a Serpente (2021) da Netflix, se junta aos já confirmados Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno.

Segundo o site Deadline, House of the Dragon contará com cinco personagens principais: Rei Viserys Targaryen (Considine), Alicent Hightower (Olivia), princesa Rhaenyra Targaryen (Emma), príncipe Daemon Targaryen (Smith) e Lorde Corlys Velaryon (Toussaint), conhecido como a Serpente do Mar, que se torna Mão da Rainha Rhaenyra durante a Dança dos Dragões.

A primeira temporada de House of the Dragon tem dez episódios confirmados, da mesma forma que aconteceu com Game of Thrones nos primeiros anos. A trama se passará 300 anos antes dos eventos da série original e será centrada na história da casa Targaryen, a mesma de Daenerys (Emilia Clarke).

Autor dos livros que deram origem à franquia, George R. R. Martin cocriou a série derivada ao lado de Ryan Condal. Ele será showrunner e responsável criativo em colaboração com Miguel Sapochnik, que escreveu o roteiro do piloto e dirigirá alguns episódios do primeiro ano.

House of the Dragon tem estreia prevista na HBO apenas para 2022.