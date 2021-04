Após boa passagem na Alemanha, Jovic confirma volta ao Madrid e sonha com recomeço: “Não posso falar da minha carreira em 6 meses”

O Real Madrid viverá uma semana muito decisiva nos próximos dias. Além de buscar a sobrevivência no Campeonato Espanhol, os madridistas irão até a Inglaterra na próxima quarta-feira (14) em busca de selar a classificação para a próxima fase da Champions League.









Embora ainda tenha muita coisa para disputar nesta temporada, o Maior Campeão da Champions League segue de olho nas novidades do mercado da bola e dos atletas que podem voltar e serem reintegrados à equipe de Zidane. E quem deve reforçar os merengues é Luka Jovic.

O meia, que não se deu bem na primeira passagem, reencontrou o seu futebol no Frankfurt, da Alemanha, e revelou que estará no Santiago Bernabéu na próxima temporada para tentar uma 2ª chance. “Todos sabem que sou oficialmente um jogador do Real Madrid, estarei de volta no final da temporada. É lógico que não posso falar sobre a minha carreira por alguns meses”, explicou o atacante, que tem contrato até 2024 com o clube merengue ao jornal Bild. Por fim, o jogador quer encerrar com chave de ouro sua trajetória no time alemão.

“Estou ciente de que posso fazer mais para ajudar a equipe a conseguir uma posição no final da temporada que merece, depois de tudo o que dermos. O Eintracht Frankfurt é um clube especial para mim. Eu recebi propostas de clubes que estavam em melhor posição, gloriosas equipes, mas eu acreditava que o Eintracht tinha o que eu precisava”.