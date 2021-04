Depois, Arthur vai até o Quarto do Líder falar com Caio, que descobriu a punição após o instrutor de Crossfit bater na porta do cômodo. Arthur se explica: “Cara, a gente foi fazer o Raio-X, e a última pessoa não viu que o tempo não parou de correr. Eu tinha entrado para tomar banho, velho. Me desculpa, cara. Você ficou a noite toda“. Caio abraça o instrutor de Crossfit e finaliza: “Está de boa“.