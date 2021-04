Após ‘calote’ com dinheiro de TV, investidores vão embora, e Bordeaux fica perto da falência na França

O Bordeaux, que disputa o Campeonato Francês, vive situação bastante complicada depois que seus donos, os norte-americanos da King Street, disseram que não desejam mais ajudar financeiramente o clube.

Os ex-campeões franceses têm lutado contra uma crise financeira devido ao impacto da pandemia de COVID-19 e o fim prematuro da temporada 2019-20 também resultou em uma perda considerável de receita.

O Bordeaux disse que o seu presidente, Frederic Longuepee, recorreu ao tribunal comercial em busca de segurança enquanto “uma solução a longo prazo” não fosse encontrada.

Os problemas do clube foram agravados quando a agência de direitos de mídia espanhola Mediapro, que fechou os direitos de TV por um recorde de 780 milhões de euros (R$ 5,1 bilhões, nas cifras atuais) por temporada, entre 2020-24, faliu e não pôde efetuar os pagamentos aos clubes no ano passado.

Um comunicado do clube na quinta-feira (22) dizia: “O contexto econômico relacionado à pandemia de COVID-19 e à retirada do Mediapro causou uma queda sem precedentes nas receitas dos clubes de futebol franceses”.

“Estes acontecimentos se somam às consequências financeiras que já atingiram fortemente os clubes na última temporada, quando o campeonato acabou e também houve perda de receita”.

“Estas circunstâncias levaram o presidente a proteger o clube, colocando-o sob a proteção do Tribunal de Comércio de Bordeaux. Um representante ad hoc foi nomeado, ele será responsável por ajudar o clube na busca por uma solução a longo prazo.”

A King Street assumiu o clube francês em dezembro de 2019 e investiu 46 milhões de euros (R$ 305,4 milhões) desde então.

O Bordeaux foi um clube que teve destaque na década de 1980, vencendo quatro vezes a Ligue 1. O mais recente dos seus seis títulos foi na temporada 2008-09.

O ex-zagueiro do Arsenal e da França Laurent Koscielny é o capitão do clube, que também conta com o ex-atacante do Newcastle United Hatem Ben Arfa.

O Bordeaux está em 16º na tabela de classificação da atual temporada, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, com apenas cinco jogos restantes.

O prefeito de Bordeaux, Pierre Hurmic, expressou sua frustração com a decisão da King Street.

“Infelizmente não é uma grande surpresa para mim”, disse Hurmic em comunicado. “Desde o início, a aquisição do clube, que votei contra em 2018, não parecia garantir durabilidade.





“Isso já estava confirmado É preciso virar a página. Tudo tem que ser feito para encontrar uma solução que garanta a longevidade do clube.”

No entanto, o presidente do clube, Longuepee, é impopular entre os torcedores e os Ultramarines 1987 – uma torcida organizada influente e uma das mais antigas do Bordeaux – exigiu sua “saída imediata” em sua página no Twitter.