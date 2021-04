Após chegada de Taison, nome de Luiz Adriano é envolvido e torcida pede: “Volta para casa também”

A espera finalmente acabou! O atacante Taison voltou para casa e foi anunciado pelo Internacional. O jogador conseguiu a tão esperada liberação do Shakhtar Donetsk na Ucrânia e depende apenas da regularização junto ao BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para estar em campo pelo Colorado.

“Essas semanas foram difíceis. Tentei voltar o mais rápido possível. Agradeço ao presidente e toda diretoria que me trouxeram de volta pra casa. Preciso de vocês comigo, com o grupo de jogadores e com a diretoria. Confiem na gente. Estou com muita vontade de estar aí e estou bem. Preciso conversar com o Mister (Ramírez) e esperar o momento”, disse o jogador em live no Instagram do Inter.

Porém, ao lado de Taison a torcida colorada também gostaria da volta de outro ex-jogador do Inter e que inclusive foi campeão do Mundial de 2006: se trata do atacante Luiz Adriano, que atualmente defende o Palmeiras e tem em sua família muitos parentes identificados com o Clube do Povo.

Foto:Jeferson Guareze/AGIF



O pai do atacante palmeirense postou uma foto com Taison em seu perfil no Twitter com a seguinte descrição: “Seja bem-vindo. Vem ser feliz no Colorado!”. Foi o que bastou para os torcedores pedirem a volta também de Luiz Adriano para que ambos possam formar uma dupla de ataque no Beira-Rio.

“Luiz Adriano, volta pra casa também”, disse um torcedor. “Só falta o teu guri”, comentou outro.