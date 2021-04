Após conversa com Braz, Ceni diz “sim” e 4 jogadores podem deixar o Flamengo; Klebinho puxa a fila

Apesar de ter tido um desempenho questionável e abaixo do que o torcedor estava acostumado com Jorge Jesus, o Flamengo de Rogério Ceni ainda conseguiu faturar o Campeonato Brasileiro, conquistado praticamente na última rodada. Nesta temporada, a meta do Mengão é repetir os feitos de 2019 e ser o “papa títulos”.









Nesta temporada, o Fla só entrou em campo em jogos válidos pelo Campeonato Carioca. Até aqui, foram oito jogos sendo seis vitórias, um empate e uma derrota. O compromisso mais importante, no entanto, está marcado para o próximo domingo (11), quando encara o Palmeiras pela final da Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha.

Foto: Alexandre Vida/Flamengo



Enquanto tenta faturar mais um título para a sua galeria, o Fla lida com questões contratuais da sua garotada. Em apuração feita pela reportagem do Bolavip Brasil, pelo menos quatro nomes podem estar de saída. Um deles é Klebinho, que possui proposta de um clube da Série B e só depende da liberação do Mengão para concretizar a transferência.

Outro é João Lucas, que atuou algumas vezes no time profissional e deseja ter mais oportunidades. Seus empresários estão no mercado para buscar novas ofertas. Além de João, o jovem Ronaldo não deve ser aproveitado por Ceni e pode sair, tendo em vista que foi sondado por clubes do exterior – sem nenhuma proposta formal, por ora.

acho que o Flamengo tem que correr atrás de um empréstimo pro Richard Rios e pro Lázaro, mas não em qualquer time, tem que ser em um time que os dois vão ser titulares e podendo ser protagonista — oscar (@crfoscaar)

April 5, 2021





O caso mais especial é do colombiano Richard Rios, que estourou a idade para atuar no sub-20. Por atuar no meio-campo, uma posição disputada no Fla, deve ter seu contrato renovado e posteriormente ser emprestado para ganhar rodagem. Essa é uma prática que tem se tornado comum na gestão de Rodolfo Landim.