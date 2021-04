Após deixar campo com dores, Balieiro é liberado para as atividades no Santos

Após entrar em campo no último sábado, no empate por 0 a 0 contra o Botafogo-SP, o volante Vinícius Balieiro teve que ser substituído após 30 minutos. Com dores no joelho, o atleta passou por um tratamento e foi liberado neste domingo.

O retorno do Paulistão em meio a dois confrontos decisivos pela Libertadores fez Ariel Holan rodar o elenco. No intervalo do último, Vinícus Balieiro entrou em campo, mas logo foi substituído com um trauma no joelho, identificado pelo clube.

Após ser reavaliado neste domingo e passar por um tratamento intensivo na fisioterapia do Peixe, o jogador foi liberado para treinar com o restante do elenco e deve reforçar a equipe no meio de semana.

O Santos enfrenta o San Lorenzo na terça-feira, às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília. O Peixe tem vantagem na partida de volta da fase eliminatória da Libertadores – depois de vencer os argentinos por 3 a 1 fora de casa.