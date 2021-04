Após deixar equipe de Luxemburgo, Copertino recebe proposta de time da Série A1 do Paulista; treinador já teve passagem pelo Zhejiang Yiteng

Muitos dizem que os campeonatos estaduais não são atrativos e deveriam ser extintos do calendário nacional, mas, na realidade, os torneios regionais são os maiores responsáveis por dar estabilidade para uma equipe campeã. Ao mesmo tempo, de outro lado, podem afundar um time em crise, além de fazerem com que troquem de comando o tempo inteiro.









Quem está buscando uma carreira sólida como treinador é o ex-auxiliar de Luxemburgo, Maurício Copertino. Após ficar anos ao lado de seu amigo, o profissional resolveu que quer ser comandante novamente. Nos últimos dias, o técnico recebeu uma proposta do São Caetano, que briga contra o descenso na Série A1, mas as partes envolvidas não chegaram a um acordo. O profissional segue livre no mercado em busca de oportunidades.

Após fazer um excelente trabalho no Vasco e no Palmeiras como auxiliar, Luxemburgo indicou Maurício para para assumir o clube cruz-maltino como técnico interino. Jorge Salgado acabou recusando o convite feito pelo ex-treinador. Sem continuar no Rio de Janeiro, Copertino voltou a Santos e retomou alguns projetos profissionais.

Há pouco tempo, o treinador assinou com a MBS, empresa de Pere Guardiola, irmão do renomado treinador do Manchester City, Pep Guardiola, sendo considerado um treinador com futuro promissor e uma visão de futebol correspondente ao perfil buscado por eles. O comandante já mostrou sua competência em diversos trabalhos como na Seleção Brasileira Olímpica, Vasco, Palmeiras, além de ter comandado como técnico principal o Zhejiang Yiteng, da China.