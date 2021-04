Após demissão do Sport, Jair Ventura solta o verbo: “Eu não concordo”; treinador critica falta de sequência

O Sport não teve um bom 2020. O Rubro-Negro lutou até a última rodada para se manter na elite do Campeonato Brasileiro (e conseguiu), mas ainda sim o desempenho da equipe não foi dos melhores. Tentando mudar esse quadro, Jair Ventura assumiu o time pernambucano. No início, até conseguiu. Um jeito diferente de jogar e bons resultados animaram a torcida.









No entanto, as limitações técnicas e financeiras do clube logo foram aparecendo. Derrotas para times menores e empates em jogos “fáceis” já nesse início de 2021 se tornou corriqueiro para o Leão. A goleada de 4 a 0 sofrida para o Ceará deixou o Sport praticamente desclassificado da Copa do Nordeste e levou a diretoria tomar uma decisão.

Após o vexame no Nordestão, Jair Ventura foi demitido do comando técnico do clube permabucano. Porém, para ele, os motivos dados pela direção para que ocorresse a demissão não foram justos. Em entrevista ao ‘Seleção SporTV’, Jair diz não concordar com a interrupção no trabalho que vinha sendo feito, mas reitera que respeita a decisão.

“Eu não concordo com os motivos que fizeram eu interromper o trabalho, mas respeito a decisão. A gente luta para que possa haver mudança nesse volume de demissões de treinadores do futebol brasileiro. No entanto, estamos cada vez mais distantes disso acontecer”, disse o treinador, que lamentou sua saída do Leão.

Jair Ventura e Sport compuseram uma das mais raras e felizes relações simbióticas. Um precisava de VITRINE que revitalizasse sua carreira e o outro precisava (como condição de sobrevivência) PERMANECER na Série A. E ambos conseguiram atingir suas metas. Ciclo encerrado. — NÉTO, José Luz (@JosLuzNto1)

“Eu não queria que fosse assim. Agora, é ficar preparado para uma próxima oportunidade e que eu possa fazer trabalhos longevos. É incrível que eu fiquei sete meses no Sport e já estava entre os cinco treinadores mais longevos do Brasil. É uma triste realidade. Infelizmente, sete meses de trabalho é considerado um trabalho longevo”, concluiu.