Após derrota, jogadores do Liverpool sofrem com racismo nas redes

Mais um dia lamentável para o futebol e para a sociedade. Após a derrota do Liverpool para o Real Madrid por 3 a 1 na Champions League, Keita, Mané e Alexander-Arnold foram alvos de insultos racistas em seus perfis particulares nas redes sociais.

Diversos perfis invadiram as postagens mais recentes dos três jogadores dos Reds e emojis com macacos e bananas apareceram com frequência nos comentários. O atacante senegalês foi chamado de gorila e macaco. Segundo a imprensa inglesa, o Facebook, dono do Instagram, está investigando o caso.

> Veja a tabela da Champions League

Em nota, o Liverpool lamentou estar discutindo novamente os “abomináveis abusos raciais” após um jogo de futebol. O clube também disse que irá trabalhar para investigar e punir os responsáveis, além de se colocar a disposição para ajudar os atletas.