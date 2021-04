Após derrota na Libertadores, Internacional se reapresenta pensando no Gauchão

Após a derrota para o Always Ready na Libertadores, o Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante, na manhã desta quinta-feira, visando o confronto contra o Esportivo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, neste sábado.

O Colorado é o vice-líder da competição e já está classificado para as semifinais. Como na próxima terça-feira o Inter volta a jogar pela Libertadores, Ramírez deve poupar alguns titulares para a partida de sábado.

Durante o treinamento, os jogadores que atuaram contra o Always Ready fizeram exercícios físicos e regenerativos no campo. Já os outros atletas participaram de atividades técnicas e táticas organizadas pela comissão técnica.