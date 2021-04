Após derrota na Liga dos Campeões, dois jogadores do Liverpool foram alvos de insultos racistas

O Liverpool foi derrotado pelo Real Madrid por 3 a 1 na última terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Após a partida, dois jogadores do time de Jurgen Klopp, Trent Alexander Arnold e Naby Keita, sofreram insultos racistas nas redes sociais.

O lateral-direito e o meia receberam comentários preconceituosos com emojis de macacos. À Sky Sport News, a redes sociais disseram que estão investigando o caso. Em comunicado, o Liverpool lamentou o ocorrido e disse que tomará providências junto às autoridades.

” Mais uma vez, infelizmente, estamos discutindo preconceito racial na manhã após um jogo de futebol. Isso é inaceitável e tem que parar (…) Como clube, nós vamos oferecer aos nossos jogadores todo o apoio que eles precisarem. Nós também vamos trabalhar com a autoridades competentes para identificar e, se possível, processar os responsáveis”, afirmou o clube.

It is utterly unacceptable. It has to stop. pic.twitter.com/ij8qykJjqU

— Liverpool FC (@LFC) April 7, 2021