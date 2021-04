Após dias turbulentos, Galiotte e Abel aparam arestas durante viagem ao Peru; cobranças públicas e projeção para temporada motivaram reunião

Roupa suja se lava em… pleno voo, a caminho do Peru, onde o Palmeiras estreia pela Libertadores 2021. Foi o que fizeram o presidente do Alviverde, Maurício Galiotte e o técnico Abel Ferreira. Ambos aproveitaram a viagem para aparar as arestas e alinhar a projeção do que esperam da temporada 2021.









A conversa entre Galiotte e Abel teve um resultado positivo, pois serviu como ponto de desabafo sobre a atual situação da equipe Alviverde. No trajeto até Lima, no Peru, foi abordado o planejamento da temporada e os recentes resultados negativos da equipe. A informação é do Globoesporte.com

Na reunião aérea, a comissão técnica recebeu a garantia do respaldo do dirigente. O apoio vem na sequência de comentários públicos de Abel apontando a necessidade de reforços. O posicionamento de Galiotte e do diretor de futebol Anderson Barros sugerem que o clube continuará monitorando o mercado, mas com o objetivo de realizar contratações pontuais.

Anderson Barros afirmou, após declaraçõe de Abel, que o Palmeiras fará contratações pontuais – Foto: Flickr Sociedade Esportiva Palmeiras – autor: Fabio Menotti



Abel foi enfático durante a semana, marcada por diversas críticas da torcida ao trabalho, com manifestações nas redes sociais e pichações nos muros do clube. O português declarou que pode deixar o clube: “Quando olhamos para o copo meio cheio… Quero deixar um aviso para toda a gente: quando eu for o problema do clube, eu deixo de ser o problema do clube. Da mesma maneira que decidi em um dia vir para cá, quando o treinador for o problema do clube, nós resolvemos”.

Após o bate-papo de Abel e Galiotte, o Palmeiras estreia nesta quarta-feira (21) na Libertadores diante do Universitario, o jogo acontece em Lima, no Peru. O Verdão entra em campo, para reverter a série de quatro resultados negativos: a perda da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, tendo ainda sido derrotado no clássico com o São Paulo pelo Campeonato Paulista.