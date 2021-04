Após eliminação, Arthur fala com Tiago Leifert sobre romance com Carla Diaz no BBB21: ‘Primeira pessoa que quero conversar’ | BBB21

Tiago rememora o relacionamento do brother com Carla Diaz e comenta que será um ponto de atenção para ele cuidar fora do confinamento.

“Imaginava que a minha situação com a Carla pudesse vir a acontecer alguma coisa aqui fora, que pudesse me prejudicar aqui fora. Mas foi de verdade, a gente sentiu. Eu falei que fazia cinco anos que não me apaixonava. É uma coisa sim que eu quero fazer uma reparação. A primeira pessoa com que eu quero conversar é a Carla. É uma coisa que tenho muita dificuldade, que é demonstrar meus sentimentos”, afirma Arthur.