Após eliminação, Viih Tube confirma a Tiago Leifert que errou de propósito em Prova do Líder que Gilberto venceu: ‘Ele merecia muito’ | BBB21

“Entendi o motivo do público me tirar. Fui confusa em algumas decisões, é muito difícil estar lá dentro”, falou a ex-sister no palco, que completou: “Superei muitos medos lá dentro. O Big Brother com certeza mudou a minha vida, porque eu entrei de uma forma e estou saindo de outra”.

Tiago Leifert elogia a trajetória de poucos votos de Viih Tube no BBB21 e pergunta se a youtuber errou de propósito na Prova do Líder Amstel para deixar Gilberto vencer e ficar com a liderança. Ela assume que sim e explica: “Ver ele saindo do Paredão e ir para liderança, diria muito mais. Ele merecia muito. Não se explicar o que eu faço, às vezes eu me perco.”