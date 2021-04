Após especulação com Chelsea, Aguero pode ir para o Tottenham

O atacante Sergio Aguero considera uma mudança para o Tottenham na próxima temporada, segundo o “Telegraph”. O atacante está com 32 anos, irá deixar o Manchester City ao final da temporada sem custos e tem o interesse em se manter na Premier League.

Nos últimos dias, o argentino também foi especulado no Chelsea, que está em busca de um centroavante no mercado. A equipe de Thomas Tuchel é mais atrativa, uma vez que o clube está próximo de garantir vaga para a próxima edição da Champions League.

No entanto, os Spurs correm o risco de perder Harry Kane na próxima temporada e precisariam repor a vaga com um nome de peso. Apesar do interesse de Barcelona e PSG, Aguero quer permanecer na Inglaterra e quebrar o recorde de gols de Alan Shearer, que tem 260 gols contra 181 do argentino.