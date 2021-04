Após estender o seu vínculo com o Milan, Ibra abre o coração e se declara o clube Rossonero: “Se pudesse ficaria para sempre”

O torcedor rossonero está feliz mais uma vez. Isso porque o ídolo Ibrahimovic renovou com o Milan por pelo menos mais uma temporada. O acordo foi feito na tarde da última quinta-feira (22). O sueco não perdeu tempo de saudar a torcida. Em entrevista ao canal TV Milan, o atacante revelou que sente em casa e que se pudesse, ficaria para sempre defendendo as cores do tradicional time italiano.









“Como sempre disse, jogar pelo Milan é como estar em casa. Sinto-me bem, gosto de como o clube de faz sentir, das pessoas que aqui trabalham, dos companheiros, do treinador e dos adeptos, de quem sinto muita falta no estádio”, disse ele, que completou:

“Se puder ficar para sempre, fico, ficarei muito satisfeito”, afirmou o sueco, que completou o assunto ressaltando a felicidade em permanecer na equipe de Milão e podendo jogar em alto nível mesmo com os 40 anos se aproximando.

Ibra renovou por mais uma temporada com o Milan �� — Z.Rafael21 (@RafaZ11)

April 23, 2021





“Estou muito feliz. Esperava por este dia e agora tenho mais um ano, que era o mais importante para mim”, finalizou o atacante, que desde que retornou aos rossoneros em 2019, já renovou o seu contrato duas vezes, o que na visão da torcida foi muito acerto. Nesta temporada, por exemplo, o artilheiro marcou 15 gols em 17 jogos.