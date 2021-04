Após estreia na Libertadores, Bruno Henrique exalta vitória do Fla na Argentina: “Força do grupo”; atacante respalda Ceni

Um dos candidatos ao título da Libertadores, o Flamengo sofreu, mas venceu o Vélez Sarsfield, da Argentina, em Buenos Aires, em partida válida pela estreia no torneio continental. Embora não tenha balançado as redes, Bruno Henrique, durante sua coletiva após o duelo contra os argentinos, elogiou bastante a performance do Rubro-Negro durante os mais de 90 minutos da partida.









Para o camisa 27, o Fla mostrou toda a força do grupo e ressaltou a força que o time demonstrou para conseguir a virada no José Amalfitani. O que mais impressionou o atacante foi a concentração e a garra que a equipe teve para conseguir superar o oponente.

“É a força do grupo. A gente tem uma liderança desde o treinador até o nosso capitão e a gente sabe que jogar na Argentina é difícil. Conseguimos jogar bem e tivemos posse de bola interessante. O Flamengo é isso, temos poder de concentração grande para ter calma e depois voltar novamente bem e conseguir a vitória hoje”.

Após a bela vitória do Flamengo, o Rubro-Negro, volta suas atenções ao Campeonato Carioca. No sábado (24), um time formado por muitos reservas encara o Volta Redonda, às 19h, no Maracanã. Em caso de vitória, o Mais Querido conquistará mais um troféu em menos de 14 dias, dessa vez, a Taça Guanabara.